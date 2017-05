Kindergarten Schweinbach offiziell eröffnet

08.05.2017, 10:59 Uhr

Im Gemeindegebiet Engerwitzdorf gibt es zur Zeit 13 Kindergartengruppen – 8 in Schweinbach und fünf in Mittertreffling – sowie vier Krabbelstubengruppen mit zwei in Schweinbach und zwei in Mittertreffling. Die Gemeinde hat den Rückstand bei den Krabbelstuben nun aufgeholt und könnte in Schweinbach bei Bedarf noch zwei weitere Krabbelstuben einrichten. 2016 lag der Versorgungsgrad der Unter-Dreijährigen bei nur 35,16 Prozent. Bürgermeister Herbert Fürst bedankte sich bei seiner Ansprache bei den Eltern und Bediensten, die nach Alternativen suchen mussten, als auch bei der Nachbargemeinde Gallneukirchen für das Aushelfen.