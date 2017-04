Lehrlingsbaustelle 2017: Jetzt Ihr Bauvorhaben gewinnen!

26.04.2017, 14:25 Uhr

Bewerben Sie sich jetzt und gewinnen Sie Ihr Bauvorhaben! Vielleicht realisieren die Lehrlinge von Kapl Bau schon bald Ihr Projekt!

Jetzt mitmachen (Teilnahmeschluss 28. Mai 2017)

BAD LEONFELDEN. „Unsere Lehrlinge haben was drauf!“, ist das Team von Kapl Bau GmbH in Bad Leonfelden überzeugt. Damit sie das auch zeigen können, wird nun in Kooperation mit der BezirksRundschau und weiteren Partnern die Lehrlingsbaustelle 2017 gesucht: Das Gewinnerprojekt wird von den Lehrlingen unter der Aufsicht eines erfahrenen Poliers fachkundig und kostenlos in die Realität umgesetzt.Sie planen zum Beispiel den Neubau einer Doppelgarage und sie soll noch in diesem Jahr errichtet werden? Dann eignet sich Ihr Projekt perfekt als Kapl Bau Lehrlingsbaustelle. Übermitteln Sie uns Ihre Pläne bis einschließlich 28. Mai 2017 als Kommentar unter diesem Beitrag.Haben Sie bereits detaillierte Pläne? Dann können Sie diese Unterlagen gerne zusätzlich an urfahr.red@bezirksrundschau.com schicken. (Betreff: Kapl Bau-Gewinnspiel)Eine Fachjury wählt aus allen Kommentaren jenes Bauvorhaben aus, das den größten Ausbildungsnutzen und eine geeignete Aufgabenstellung für die Lehrlinge bietet.

Die Preise

Teilnahmebedingungen

Die Ausbildung bei Kapl Bau

Unter allen eingereichten Projekten wird der Gewinner durch eine qualifizierte Fachjury ausgewählt und das Gewinnerprojekt von den Lehrlingen fachkundig und kostenlos umgesetzt. Kapl Bau stellt die Arbeitsleistung, das Material wird von Partnerlieferanten zur Verfügung gestellt. Die Plätze zwei bis zehn dürfen sich über einen Materialgutschein von Kapl Bau im Wert von je 200 Euro freuen.Teilnahmeberechtigte Projekte müssen im Jahr 2017 ausgeführt werden können und in einer Bauzeit von rund 14 Tagen fertigzustellen sein, das Gesamtbauvolumen (=Summe aller Leistungen und Gewerke) muss unter 100.000 Euro liegen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Die Lehrlingsausbildung hat bei Kapl Bau einen hohen Stellenwert. „Unsere Lehrlinge sind die Zukunft unserer Firma. Deshalb setzen wir bei der Ausbildung auf höchste Qualität“, sagt Geschäftsführer Baumeister Johann Amerstorfer. Dies zeigen auch zahlreiche Erfolge bei Landes-, Bundes- und Weltmeisterschaften in den vergangenen Jahren. Der ehemalige Dachdeckerlehrling Simon Kastner sicherte sich beispielsweise bei der Dachdecker-Weltmeisterschaft 2014 in Bukarest den Titel in der Kategorie „Steildach“. Das Wissen in Theorie und Praxis eignete er sich in seiner Lehrzeit als Dachdecker und Zimmerer bei Kapl Bau an. Dort wurde er umfassend von fachkundigen Kollegen betreut.Jedes Jahr werden je nach Bedarf zwischen 10 und 15 Lehrlinge in den verschiedensten Spaten aufgenommen und im Laufe der Lehrzeit zu Top-Fachkräften ausgebildet. Interessierte Jugendliche sind jederzeit zum Schnuppern bei Kapl Bau in Bad Leonfelden willkommen.