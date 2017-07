Mäuse am Berg - Kindertheater

15.07.2017, 22:12 Uhr

Walding, St. Gotthard, Goldwörth, Feldkirchen und Eidenberg, einstudieren. Viel Herzblut, Zeit und Ehrenamtlichkeit wurde von den vielen freiwilligen Helfern in das Projekt gesteckt und seit Ostern wurde an dem Stück mit den Kindern geprobt.Das „Mausical“, die musikalische Umsetzung der Geschichte, in der die kleine Landmaus ihre Cousine in der großen Stadt besucht, wurde am 1. und 2. Juli 2017 am Jausenhof Etzlberger, aufgeführt.Die Motivation für unser Tun:Stärkung der Persönlichkeiten von schulpflichtigen Kindern durch Theaterspielen und Singen ist das Hauptanliegen des Ehepaares Herbert und Beate Weissengruber aus Rottenegg. Auf der Bühne zu stehen bedeutet Mut und fördert die Selbstsicherheit „unserer“ Kinder enorm. Sie lernen sich sprachlich und musikalisch besser auszudrücken. Der soziale Aspekt, dass es unerlässlich ist, beim Theaterspielen aufeinander zu reagieren und einzugehen, Rücksicht zu nehmen, die Jüngeren zu unterstützen, um schließlich ein gemeinsames Theaterstück auf die Bühne zu bringen, ist außerdem von großer Bedeutung für unsere Heranwachsenden. Die Probenarbeit dauerte fast drei Monate, doch das Gemeinschaftserlebnis wird den Jugendlichen sicher für viele Jahre unvergesslich bleiben.Wenn jemand Lust bekommen hat, beim nächsten Stück mitzumachen, bitte melden unter: herbert.weissengruber@edvokat.at oder 0699/17061257