Maibaumdiebe sind wieder im Bezirk unterwegs

25.04.2017, 08:40 Uhr

Maibaumlandkarte der Landjugend

Engerwitzdorfer Maibaum kommt zurück

Um die gröbsten Missverständnisse bereits im Vorfeld zu vermeiden, hat die Landjugend Oberösterreich eine Maibaumlandkarte erstellt. Diese Karte beinhaltet über 175 Maibäume und Maibaumbräuche und soll den Maibaumdieben als Hilfestellung dienen, wenn die Gepflogenheiten in anderen Regionen nicht oder wenig bekannt sind. Die Maibaumlandkarte ist auf der Homepage der Landjugend www.ooelandjugend.at zu finden. Dort können auch noch nicht erfasste Maibäume eingetragen werden.Am Samstag, 29. April, um 17 Uhr kommt der Maibaum, welcher im Vorjahr von den Dieben der Landjugend Alberndorf gestohlen wurde, wieder nach Engerwitzdorf-Schweinbach zurück. Nach dem manuellen Aufstellen des Maibaums durch die Diebe, werden diese einer Gerichtsverhandlung mit wahrscheinlicher Verurteilung nicht entkommen. Für die Unterhaltung und das leibliche Wohl wird auch heuer wieder von den Engerwitzdorfer Vereinen wie den drei Feuerwehren, Sportverein, Musikverein, Naturfreunde, Helfen im Ort, Wandervögel, Theatergruppe, Sängerrunde, Landjugend, Stammkisten und Bäuerinnen gemeinsam gesorgt. Der Erlös der Veranstaltung wird wie schon letztes Jahr für den Verein „Helfen im Ort“ gespendet, welcher unschuldig in Not geratene Gemeindebürger unterstützt.