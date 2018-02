Meistersingerschulen – Gütesiegel für Neue Mittelschule Oberneukirchen

16.02.2018, 18:03 Uhr

Dieses Projekt, welches vom Landesschulrat für OÖ, dem Chorverband OÖ und dem Land OÖ unterstützt wird, wird an diejenigen Schulen vergeben, die im vergangenen Schuljahr auf vorbildliche und qualitätsvolle Zusammenarbeit im Bereich chorischer Jugendarbeit zurückblicken können. Dabei handelt es sich also um ein sichtbares Zeichen für funktionierende und hochwertige Zusammenarbeit von singenden SchülerInnen mit ihren ChorleiterInnen UND dem Umfeld (wie z.B. Direktion, Administration und Stundenplan, Zusammenarbeit mit KollegInnen, Elternverein und Partnern außerhalb der Schule, Teilnahme am öffentlichen Leben in der Schule und außerhalb der Schule).

Nach dem gelungenen Auftritt am 23. März 2017 beim Bezirksjugendsingen in der NMS Oberneukirchen durften die 38 Sängerinnen und Sänger beim Abschluss-Festkonzert des Landesjugendsingen am 26. April 2017 im Brucknerhaus Linz dabei sein. Dabei überzeugten sie die Jury und somit stand der dreitägigen Reise nach Graz im Juni 2017 zum Bundes-Jugendsingen nichts mehr im Wege.