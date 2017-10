Musikkapellen stellen sich der Wertung

HELLMONSÖDT. Am Samstag, 21. und Sonntag, 22. Oktober, treffen sich die Musikkapellen des Bezirkes wieder zur traditionellen Konzertwertung, um sich von einer fachkundigen Jury beurteilen zu lassen. Auch drei Jugendkapelle und zwei Gastkapellen haben sich angemeldet. Heuer findet die Konzertwertung in der Neuen Mittelschule in Hellmonsödt statt. Die Kapellen werden dabei in zehn verschiedenen Kriterien mit bis zu 17 Punkten bewertet. Auftreten werden die Musikkapellen dabei in 3-4er Blöcken. Dazwischen erfolgt jeweils die Bekanntgabe der Ergebnisse. Das detaillierte Programm finden Sie in Kürze auf www.urfahr.ooe-bv.at

Der Musikverein Hellmonsödt unter der Leitung von Obmann Roland Kapl und Kapellmeister Alexej Fedotv ist aus dem örtlichen Kulturleben nicht mehr wegzudenken. Neben den Teilnahmen an Konzert- und Marschwertungen veranstaltet der Musikverein jährlich am Faschingssamstag einen Faschingsball und umrahmt zahlreiche kirchliche Feste und Frühschoppen. Der Höhepunkt im musikalischen Jahr ist das Herbstkonzert, welches heuer am 25. November stattfindet. Dabei erwartet die Besucher wieder ein bunt gemischtes Programm aus traditionellen sowie modernen Stücken. Ein Höhepunkt ist wie jedes Jahr der Auftritt der Jugendkapelle, bei dem die Kinder und Jugendlichen ihr Können unter Beweis stellen können.