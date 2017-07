Natürlich und elegant

26.07.2017, 20:00 Uhr

Make-up-Artistin Julia Traxler erklärt, welche Schönheitstrends diese Saison angesagt sind.

FELDKIRCHEN (vom). Cooler Lidstrich, weiche Smokey Eyes und bunte Mascara: Das sind die Schlagwörter was diese Saison Make-up betrifft. "2017 fokussieren wir uns eher auf die Augen. In den Gesichtern wird es generell wieder natürlicher und eleganter", erklärt Julia Traxler, Make-up-Artistin aus Feldkirchen. Auf den Lippen spart man an Farbe oder verwendet einfach nur farblosen Lipgloss. "Denn es gilt immer: Sind die Augen stark geschminkt, sollte bei den Lippen auffällige Farbe vermieden werden", so Traxler. Ein echter Trend ist heuer die Lidschattenfarbe orange/rostbraun. Dieser Farbton schmeichelt sowohl dunklem als auch blassem Hautton und hält jedes Gesicht frisch.

Absolute No-Gos

Es gibt aber auch einiges, das man bei Make-up falsch machen kann. "Verwendet man beispielsweise zu viel Puder, wirkt die Haut mehlig. Betonte Augenbrauen sind extrem wichtig, aber man darf es auf keinen Fall übertreiben. Schwarze, harte Monsterbrauen haben 2017 nichts verloren." Um einen Foundationrand zu vermeiden, sollte die Foundation immer sorgfältig ausgewählt werden. "Ganz wichtig: Probe im Tageslicht", so Traxler. Sie rät auch, die Lippen besonders gut zu pflegen. Ein Geheimtipp von der Artistin: „JUUL“ Lippenpomade, erhältlich in der Sternapotheke in Urfahr. "Weniger ist mehr", empfiehlt Traxler. "Eine perfekte Grundierung, ein bisschen Rouge, Mascara und ein wenig Lipgloss steht jedem. Außerdem, ist jede Frau auch ungeschminkt schön. Man kann sich auch ruhig mal trauen, ohne Make-up aus dem Haus zu gehen!"