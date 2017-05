Naturladen und Stöbereck feiern gemeinsam

Natürlich, regional, gesund, frisch, faires Handeln ..... so kennen wir die Produkte, die im Naturladen im Kulturhaus Schnopfhagen in Oberneukirchen jeden Freitag angeboten werden. Die Förderung der Regionalität ist hier ein großes Anliegen. Der Laden wird von begleiteten MitarbeiterInnen aus der Werkstätte Oberneukirchen des Diakoniewerkes geführt.Am Freitag, 19. Mai 2017 übersiedelt nun der Naturladen vom Kulturhaus Schnopfhagen am Marktplatz 19 in die neue Diakoniewerkstatt gegenüber am Marktplatz 42.

Das Hilfswerk möchte die Eröffnung gerne mit der Diakoniewerkstatt feiern. Deshalb wird der beliebte Second-Hand-Laden "Stöbereck" an diesem Tag auch auf den Martplatz übersiedeln. Kommen Sie vorbei zum Stöbern, Gustieren und Schauen. Mit einigen ausgewählten, modischen und schicken Kleidungsstücken, Accessoires und Büchern zu günstigen Preisen ist das Hilfswerk Team am Marktplatz 43 in der ehemaligen Post für Sie von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr da.Kulinarisch verwöhnt Sie an diesem Tag das Landjugend Team.