Neue Linzerstraße in Ottensheim wird offiziell eröffnet

26.04.2017, 15:29 Uhr

Die Linzerstraße wurde zum Pracht-Boulevard umgestaltet. Das wird am Samstag, 6. Mai gefeiert.

OTTENSHEIM (fog). Die Eröffnung der inneren Linzerstraße zwischen Marktplatz und Gasthof zur Post am Samstag, 6. Mai, ab 11 Uhr ist ein Höhepunkt der Ortskernbelebung."Die Linzerstraße ist nun eine erweiterte Geschäftsstraße und verkehrsberuhigte Zone mit platzähnlichem Charakter", erklärt Bürgermeister Franz Füreder. Die Gestaltung sei für die Gemeinde sehr kostenaufwändig gewesen. "Auf die Wünsche der Geschäftstreibenden sind wir so gut es ging eingegangen", betont der Ortschef, der damit Versorgungsschächte und mögliche Beschirmung meint. Dieser wichtigste Teil der Neugestaltung der Linzerstraße kostete laut Füreder rund 800.000 Euro – der äußere Teil der Linzerstraße, der im August 2009 eröffnet wurde, etwa 600.000 Euro.Anlässlich der Eröffnungsfeier haben sich die Wirtschaftstreibenden in Ottensheim einiges einfallen lassen. Reinhold Feizlmayr, der Wirt des Gasthofs zur Post, hatte die Idee einer "Ausstellungsreise durch die Linzerstraße" ab 5. Mai. Geschäfte mit Auslagen, Leerstände und auch das Amtshaus zwischen der Firma Secca und dem Marktplatz werden mit Bildern, Objekten und Kunstwerken des Künstlers Andreas Buttinger-Caspar bestückt. "Alle Flächen werden bespielt. Es soll eine Synergie zwischen Wirtschaft und Kunst entstehen. Die Leute können die Ausstellung besuchen, flanieren und kaufen", sagt Feizlmayr.

"Tour de Linzerstraße"

Eröffnungsprogramm:

Der Künstler hat sich für jedes Schaufenster etwas Spezielles ausgedacht, nichts steht zufällig an einem Platz. Zum Teil arbeitet Buttinger mit Alltagsgegenständen. Er wird an diesem Tag einen Rundgang, eine "Tour de Linzerstraße" anbieten.Der Ottensheimer wird am selben Tag sein sehenswertes Atelier eröffnen. Er hat sich dazu das alte Haus am Zellerplatzl 1, in dem früher eine Schlosserei war, gekauft. Die Ausstellung des Künstlers in der Linzerstraße soll keine Eintagsfliege sein, sondern über längere Zeit zur Ortskernbelebung beitragen.Eröffnung der Linzerstraße, amAmtshaus: Tag der offenen Tür mit Führungen; 125 Jahre Wasserversorgung: Fahrten zu den Behältern und Brunnen; Bewirtung in der LinzerstraßeKinderprogramm & KamishibaiFestakt mit dem Musikverein Ottensheim und dem Chor TonArtStraßenfest und Tanz mit Jazzflow und Stammtisch