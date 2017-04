Neuer Trainingsplatz und Gerätegebäude errichtet

26.04.2017, 15:17 Uhr

Idealer Standort

Neubau eines Gerätehauses

Ein idealer Standort konnte parallel zum bestehenden Stadion gefunden werden, auch wenn dieses Grundstück nicht ganz einfach war, weil es sich um eine Ablagerungsfläche vom Aushub beim Kraftwerksbau handelt. Die Zustimmung der Naturschutzbehörde musste eingeholt werden, starker Bewuchs musste entfernt werden, und auch die Bodenbeschaffenheit war stellenweise problematisch. Außerdem musste eine Geländeabtreppung zum Stadion bewältigt werden.Trotzdem kann dieser dreiseitig eingezäunte neue Platz mit einer Spielfläche von 60 x 100 m, einer automatischen Bewässerungsanlage und einer entsprechenden Flutlichtanlage für die Trainingsbenützung durch die direkte Anbindung an die Infrastruktur des Stadions seit dem Frühjahr optimal genützt werden.Nachdem der alte Trainingsplatz auch Spiel- und Trainingsstätte der Ottensheimer Faustballer war, mussten für deren Utensilien entsprechende Einrichtungen geschaffen werden. Auch für die Platzpflegegeräte der nunmehr drei Sportplätze wurde das bestehende, kleine Gerätehaus zu klein, sodass im Zuge des Sportplatzneubaus auch ein neues, zweigeschossiges und durch die Verwendung von Sichtbeton sehr robustes und funktionelles Gebäude in der Geländestufe zur angrenzenden Tribüne errichtet wurde. Im unteren Geschoss gibt es Räume für die Utensilien der Sektionen Fußball, Faustball und Leichtathletik sowie für die Platzpflege - oben befinden sich ein VIP-Deck mit Buffet und überdachter Aufenthaltsfläche sowie kleine Serviceräume für Fußball, Faustball und Schulsport.Das Gebäude ist unbeheizt und so konzipiert, dass eine neue Tribünenüberdachung in der Baukörperform weitergeführt werden kann. Ein Neubau der Tribünen wird in absehbarer Zeit notwendig werden, weil es Setzungen in der bestehenden Konstruktion gibt, die irreparabel sind. Am Samstag, 29.7.2017 wird es im Rahmen eines internationalen Frauen-Fußballturniers offiziell eröffnet werden.