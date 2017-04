Neun Gemeinden mit Qualitätszertifikat ausgezeichnet

26.04.2017, 06:32 Uhr

Das Siegel wurde für drei Jahre Gesundheitsförderung überreicht.

BEZIRK. Gesundheitsförderung auf hohem Niveau haben sich jene 108 oberösterreichische „Gesunde Gemeinden“ zum Ziel gesetzt, die kürzlich im Rahmen eines Festaktes in Linz mit dem Qualitätszertifikat ausgezeichnet wurden. Gesundheits-Landesrätin Christine Haberlander überreichte die Auszeichnungen für eine dreijährige, qualitätsorientierte Gesundheitsförderung in den „Gesunden Gemeinden“ an die Urfahraner Gemeinden Alberndorf, Feldkirchen, Gallneukirchen, Haibach, Ottenschlag, Reichenau, St. Gotthard, Walding und Zwettl.

Vorbild für Bundesländer

„Das Qualitätszertifikat ist ein wesentlicher Baustein zur Weiterentwicklung des Netzwerks Gesunde Gemeinde, mit dem Ziel der Qualitätssicherung in der Gesundheitsförderung. Wir sind damit auch Vorbild für andere Bundesländer“, betonte Haberlander. Die neue Gesundheits-Landesrätin kündigte an, einen ganz besonderen Schwerpunkt im Bereich der Prävention und Gesundheitsvorsorge setzen zu wollen: „Wir alle wissen, wie wichtig Prävention ist, darum ist dieser Gedanke auch in den vergangenen Jahren sehr gestärkt worden und wir haben schon viele Angebote. Aber oft erreichen wir nur jene, die ohnehin auf einen gesunden Lebensstil Wert legen. Wir müssen daher die Eigenverantwortung für gesundes Leben und Handeln noch mehr stärken.“