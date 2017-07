23.07.2017, 22:24 Uhr

Am 21. Juli demontierte ein Mann in Puchenau in den Vormittagstunden einen alten Holzzaun. Dabei geschah das Unglück.

Notarzt holte den Mann zurück ins Leben

URFAHR-UMGEBUNG (red). Die Person dürfte dabei das Gleichgewicht verloren haben und stürzte über die ca. drei Meter hohe Gartenmauer auf die darunter befindliche Gemeindestraße.Dabei schlug er mit dem Hinterkopf auf der Fahrbahn auf und blieb bewusstlos und mit schweren Kopfverletzungen liegen. Nach erfolgreich durchgeführter Reanimation am Ort der Unfallstelle durch das Notarztteam wurde der schwer verletzte Mann ins UKH Linz eingeliefert.