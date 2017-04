Restaurants & Lokale: Die Geheimtipps in Urfahr-Umgebung

26.04.2017, 12:18 Uhr

Die BezirksRundschau stellt einige der besten Restaurants und Lokale im Bezirk vor.

BEZIRK (vom). Kulinarische Köstlichkeiten, außergewöhnliche Speisen und idyllisches Ambiente – im Bezirk gibt es viele Restaurants und Lokale, die zu empfehlen sind. In Urfahr-Umgebung findet man sowohl große Wirtshäuser wie den Gasthof Roither, die Platz für eine ganze Menge an Gästen bieten, als auch kleine, versteckte Restaurants wie die Reichenauer Stub'n, die mit ihrer Speisekarte überraschen. Es verbergen sich idyllische Gastgärten, die zum Verweilen einladen, wie beispielsweise in der Waldschenke am Fuße des Sternsteins. Jausenstationen und Mostschenken wie das Mirellenstüberl servieren nicht nur Wanderern und Radfahrern eine verdiente Stärkung. Wer etwas Neues Ausprobieren möchte, kommt mit den Burger-Eigenkreationen bei Bua's Burgeria voll auf seine Kosten. Besonderen Wert auf regionale und saisonale Küche legt beispielsweise die Gerüchteküche in Rottenegg.

Reichenauer Stubn

Gasthof Roither

Bua's Burgeria

Gerüchteküche

Mirellenstüberl

Waldschenke

ReichenauSportplatz 1Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 15 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr, Dienstag: RuhetagPeter Loschka kocht auf rund drei Quadratmetern und zaubert die feinsten Menüs mit Zutaten aus der Region.Foto: LoschkaHerzogsdorfNeußerling 211Mittwoch bis Freitag ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 24 Uhr, Montag und Dienstag: RuhetagIm Gasthof Roither werden das ganze Jahr saisonale Gerichte aus regionaler Herkunft serviert. Jeden Mittwoch liegen Ripperl auf dem Grill.WaldingHauptstraße 19aMittwoch bis Samstag 11.30 bis 14 Uhr & 17 bis 22 Uhr, Sonntag 16 bis 22 Uhr, Montag, Dienstag und Feiertag: RuhetagAlle Burger und Saucen werden von Bua's Burgeria selbst kreiert. Neben einem Mittagsburger gibt es auch immer einen Burger des Monats. Alle Burger können auch zum Mitnehmen bestellt werden.St. GotthardRottenegger Straße 6Mittwoch und Donnerstag 17 bis 22 Uhr, Freitag 11 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 23 Uhr, Sonntag 10 bis 20 Uhr, Montag und Dienstag: RuhetagJeden Mittwoch gibt es ab 17 Uhr deftige Knödelvariationen. Besonderer Wert wird auf Regionalität gelegt.EngerwitzdorfNiederkulm 9Donnerstag 17 bis 24 Uhr, Freitag 13 bis 24 Uhr, Samstag 13 bis 22 Uhr, Sonntag bis Mittwoch: RuhetagDie Hausmannskost kommt hauptsächlich vom eigenen Hof und ist weitum bekannt.Foto: kab-vision/FotoliaBad LeonfeldenAmesberg 11Freitag bis Dienstag 8 bis 23 Uhr, Mittwoch 8 bis 15 Uhr, Donnerstag: RuhetagGschmackige Küche, gemütliches Lokal und eine tolle Umgebung zum Wandern und Skifahren.Foto: Waldschenke