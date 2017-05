Schnupperstunde Capoeira beim Sportverein Gallneukirchen

05.05.2017, 10:13 Uhr

Capoeira ist eine Art Kampftanz mit Akrobatikelementen, und Letztere stellen auch die Verbindung zum Gerätturnen her.Nach dem klassischen Aufwärmen mit Sandra übernahm Alex das Ruder und instruierte die Teilnehmer in ein paar grundlegende Bewegungen, die gleich paarweise geübt wurden. Die meisten Anwesenden konnten die einzelnen Elemente durchaus ausführen, aber in der Kombination stellte sich der Kampftanz dann doch als koordinativ sehr anspruchsvoll und ganz schön schwierig dar. Da das Kämpfen jedoch nur angedeutet wird, war nicht zu befürchten, dass jemand, selbst bei Fehlern, verletzt den Turnsaal verlassen würde. Stattdessen stand der Spaß im Vordergrund, und es wurde viel gelacht beim Herumwinden, unten-durch-Kriechen, über-Rad-Schlagen des anderen,...etc.Nach einer knappen Stunde intensiven Übens wurde zu guter Letzt eine so genannte "Roda" gemacht - die TurnerInnen formten also einen Kreis - und Alex und Bruno zeigten in diesem ihr Spiel, was bei den Zuschauern großes Staunen und Begeisterung hervorrief.Die Stunde endete mit etwas, das bei Capoeira genau so wichtig ist wie Tanz und Akrobatik, nämlich Musik. Alex und Bruno zückten zwei traditionelle Instrumente - ein Berimbau und ein Pandeiro - und nun durften alle im Rhythmus klatschen, in der richtigen Schrittfolge steigen und dazu auch noch auf portugiesisch singen - erneut eine schwierige koordinative Aufgabe, die von allen gut gemeistert wurde. Dem Auftrag, am Ende des Singens laut "Capoeira" zu schreien, wurde anfangs mit Schüchternheit begegnet, beim dritten Versuch hingegen waren Alex und Bruno zufrieden mit dem Gebrüll ihrer Schnupperer.Nachher waren sich alle einig: Es war eine inspirierende, fröhliche, fordernde, gemeinschaftliche Stunde, die das Kennenlernen einer Sportart ermöglichte, die erfrischend anders ist. "Was mir an Capoeira taugt im Vergleich zum Gerätturnen, ist, dass es nicht so steril ist, so snobistisch, exakt, eckig und vorhersehbar, sondern geschmeidig, rund, dynamisch und flexibel.", so Sandra Lichtl, die diese besondere Stunde mit ihrer Gruppe sowohl hinter dem Fotoapparat als auch aktiv vor diesem genossen hat.Wer Interesse an Capoeira in Linz hat, der kann sich hier schlau machen: www.mestrexuxo.com. Mittwochs von 19:00-20:30 ist immer Anfänger-Training.