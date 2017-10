Schulanfänger schnuppern "Schulluft"

06.10.2017, 12:26 Uhr

Erste Lernerfahrungen machen

Individuelle Bedürfnisse im Vordergrund

Die "einzigartige" Aktion der VS Schenkenfelden gibt es schon seit 2008. "Die Evaluationsergebnisse der Eltern sind spitze", wie Steffan erzählt. Die zukünftigen Schulanfänger verbringen von Februar bis Juni sechs Vormittage in der Schule. Vorbereitet wird das Projekt im Dezember, wo die 4.-Klässler den Kindergartenkindern kleine Geschenke überreichen. Dabei lernen die Kleinen ihre Coaches kennen. Mit der Unterstützung der Partnerkinder werden die Kleinen mit ihren Lehrpersonen dann bekannt gemacht. Ausgestaltet werden die Einheiten mit Spiel-und Lernangeboten, wobei die Größeren die Aktivitäten der zukünftigen Schüler feinsäuberlich nach Fähigkeiten und Stärken dokumentieren.Durch die unterschiedlichsten Aufgaben wie Zeichnen, Turnen oder Lesen werden die speziellen Erfordernisse des Einzelnen herausgearbeitet. Die Kinder aus der 4. Klasse halten dies in einer Portfoliomappe fest und übergeben sie den Lehrern. Damit wäre eine optimale Grundlage geschaffen, die den Lehrkräften ermöglicht auf Probleme beim offenen Unterricht zu reagieren. " Es ist eine Übergangsphase, wo die Kinder sanft in den Schulalltag hineingeleiten und keine Angst mehr haben in die Schule zu gehen", so die Direktion. Die Situationen in der Schule sind für die Kinder somit keine befremdliche Umgebung mehr.