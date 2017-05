"Schwoabel" beim Maibaumaufstellen gebrochen – Feuerwehrmann schwer verletzt

02.05.2017, 11:41 Uhr

Ein Feuerwehrmann wurde beim Maibaumaufstellen am Oberneukirchner Marktplatz schwer verletzt.

OBERNEUKIRCHEN. Am 1. Mai waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr damit beschäftigt den etwa 26 Meter langen Maibaum händisch aufzustellen. Dazu benützten sie, als der Baum noch in großer Schräglage war, sogenannte "Schwoabeln", das sind Hebelgabeln aus Metall mit Holzstielen, welche von zwei beziehungsweise drei Feuerwehrmännern fixiert wurden.Plötzlich schwenkte der Baum etwas aus und die beiden Holzstiele der Hebegabeln brachen unmittelbar unter der Metallgabel ab, berichtet die Polizei. Dadurch kippten diese Gabeln mit dem Maibaum auf die Seite und drückten den in der Nähe sich aufhaltenden, jedoch nicht die Gabel fixierenden Feuerwehrkameraden zu Boden. Der junge Mann wurde vom herabstürzenden Maibaum nicht getroffen. Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in den Med Campus III eingeliefert. Der Maibaum wurde nach Abschluss der Polizei-Erhebungen mit einem Lkw-Kran aufgestellt.

Für alle Anwesenden war es natürlich eine Riesenschrecksekunde, wie Bürgermeister Sepp Rathgeb schilderte. Glücklicherweise, so Rathgeb, sei die Hausärztin zufällig anwesend gewesen und der Verletzte sei auch von der Rettung sofort erstversorgt worden. "Das wichtigste ist, dass der Verletzte wieder gesund wird."