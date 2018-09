Seit heute neuer "Desiro" auf der Mühlkreisbahn bis Rottenegg im Einsatz

20.09.2018, 08:01 Uhr

Mit einem ungewöhnlichen Transport per Tieflader wurde der 71 Tonnen schwere ÖBB-Zug in der Nacht vom Bahnhof Linz Stadthafen bis zum Mühlkreisbahnhof gefahren. Die neue Garnitur soll mehr Komfort für Zugfahrende bringen.

LINZ/URFAHR-UMGEBUNG. Der im Cityjet-Look designte Desiro ersetzt einen anderen Zug auf der Mühlkreisbahn, der gestern in der Nacht ebenfalls per Lkw zurück nach Linz transportiert wurde, um dort einem Großservice unterzogen zu werden. Nötig wurde der Transport per Lkw ja, weil durch den Abtrag der Eisenbahnbrücke 2016 keine direkte Gleisverbindung nach Linz mehr vorhanden ist.Der Austausch der Garnituren sorgt für einen weiteren Qualitäts- und Komfortschub auf der Mühlkreisbahn. Paul Sonnleitner, Regionalmanager der ÖBB Personenverkehr AG in OÖ: „Unsere Kunden erwarten moderne Fahrzeuge und Komfort. Mit diesem Upgrade der Bestandszüge setzen die ÖBB ein wichtige Maßnahme zur Qualitätssteigerung.“