SoundBrothersLive beim Lichtenberger KULTURfrühling 2017

Die Linzer Bigband SoundBrothersLive ist am 12.Mai 2017 um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum Lichtenberg beim Lichtenberger KULTURfrühling zu Gast.

Die SoundBrothers sind eine Formation vonund. Die Gruppe wurde vor 22 Jahren vom bekannten Linzer Komponisten, Arrangeur und Musiklehrer Thomas Mandel gegründet und lange auch geleitet.Seit 2015 - unter der musikalischen Leitung des Bassisten Erich Zoglauer und mit dem Sänger Harry Bond neu formiert - wurde das Repertoire mit vielen Klassikern erweitert. So sind die SoundBrothersLive mit ihren typischen Jazzstandards und Swing Jazz, mit Stücken von Frank Sinatra bis Blood, Sweat and Tears auf den heimischen Bühnen und nun - nach einem umjubelten Auftritt beim Kulturbrunch in der Zuckerfabrik in Enns am 30. April - auch in Lichtenberg anzutreffen.Der Spaß an der Musik und ihrem Rhythmus steht bei dieser Performance im Vordergrund - etwas, das beim Zuhören natürlich in die Beine geht ...Das Publikum ist also herzlich eingeladen