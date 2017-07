Tipps für den nächsten Einkehrschwung

19.07.2017, 20:00 Uhr

Sechs Jausenstationen in Urfahr-Umgebung, bei denen es sich lohnt, einen Besuch abzustatten.

BEZIRK (vom). Im Sommer und Herbst steht wieder Wandern und Radln am Programm. Als krönenden Abschluss oder als Stärkung zwischendurch gibt es doch nichts Schöneres als einen Einkehrschwung beim nächsten Heurigen, der nächsten Mostschänke oder Jausenstation. Wer viel Sport treibt und genügend frische Luft tankt, regt bekanntlich den Magen an, sprich: Der große Hunger ist nicht weit. Schon beim Anblick des Holztellers mit Speck, Bratlfleisch, Käse, Aufstrichen, Essiggurkerl, Gemüse und dem resch-frischen Bauernbrot läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ein Glaserl Most als erfrischende Gaumenfreude und eine herrliche Umgebung runden das Ganze ab.Sei es die einzigartige Fernsicht bis in die Alpen vom Panoramastüberl in Lichtenberg oder die gschmackigen Folienerdäpfl vom Waldhäusl in Kirchschlag: Die Raststationen im Bezirk haben so einiges zu bieten. Auch durch das besondere Ambiente überzeugen Urfahr-Umgebungs Jausenstationen. Wer es gern urig mag, ist beim Poscher in Alberndorf und beim Peterlehner in Herzogsdorf sicher richtig. Für die Kleinsten gibt es beispielsweise bei der Jausenstation "Auf d'Sunnseitn" in Sonnberg einen Spielplatz und einen kleinen Streichelzoo.

Waldhäusl

Panoramastüberl

Jausenstation Auf d'Sunnseitn

Jausenstation Poscher

Hofschank Peterlehner

Helga's Jausenstüberl

Foto: WaldhäuslKirchschlagAm Breitenstein 7Donnerstag bis Montag von 12 bis 21 Uhrvon gschmackiger Jause bis unterschiedliche Folienerdäpfel, perfekt zu verbinden mit Ausflug ins Bogensportzentrum oder Hochseilgarten, riesiger Sandplatz für die Kinder, spezielle Gruppenangebote wie Grillerei, Bratl in der Rein, JausenplatteFoto: Andrea SamuelLichtenbergOsbergerweg 4Donnerstag bis Samstag und Montag von 14 bis 22 Uhr, Sonntag ab 12 UhrProdukte von regionalen Direktvermarktern, ausgezeichnete Fernsicht vom Zentralraum bis in die Alpen, direkt neben dem Wanderweg vom Gründberg Richtung GiselawarteSonnbergSonnberg 98Donnerstag ab 15 Uhr, Freitag und Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 11.30 UhrProdukte aus eigenem Betrieb, Streichelzoo, Gastgarten gibt dem Namen "Auf d'Sunnseitn" zweite Bedeutung, Platz für rund 200 PersonenAlberndorfKelzendorf 10Donnerstag ab 18 Uhr, Freitag bis Sonntag und Feiertag ab 14 UhrMost aus eigener Erzeugung, uriges Ambiente, herrlicher Ausblick in das MühlviertelFoto: HoferHerzogsdorfGaisberg 5Freitag und Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 14 Uhrbiologische Köstlichkeiten aus der Region, besonderes Ambiente im alten historischen Gewölbe, Gastgarten mit überdachtem Bereich, schöner AusblickFoto: KatzmayrBad LeonfeldenOberstiftung 8Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 24 Uhrvon Mehlspeisen über Sulz, Speck, saurem Käse sowie verschiedenen Aufstrichen bis zum Hollermost, alles hausgemacht, schöner Gastgarten in ruhiger Lage