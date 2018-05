Urfahr-Umgebung im Zahlencheck

02.05.2018, 08:43 Uhr

Wir haben den Bezirk unter die Lupe genommen und ein paar interessante Fakten zusammengefasst.

ist der Bezirk Urfahr-Umgebung gemeinsam mit dem Bezirk Freistadt auf Platz sieben der gemeindestärksten Bezirke Oberösterreichs.31 Volksschulen, 13 Neue Mittelschulen, eine Sonderschule, vier Polytechnische Schulen, eine landwirtschaftliche Fachschule, zwei AHS/BHS.ist Ottenschlag mit 540 gemeldeten Personen. Die meisten Einwohner hat Engerwitzdorf, nämlich 8.740 (Stand 01.01.2017).Mit 561 Lehrlingen (Stand 31.12.2017) ist Urfahr-Umgebung an zweitletzter Stelle. Nur der Bezirk Eferding hat weniger Lehrlinge.

Der Bezirk

zählt der Bezirk. Die meisten Betriebe (832) sind in Gallneukirchen angesiedelt.Nur der Bezirk Rohrbach hat noch weniger Arbeitslose als Urfahr-Umgebung.flächenmäßig gesehen ist Vorderweißenbach mit 53,01 Quadratkilometern. 5,19 Quadratkilometer hat Gallneukirchen als kleinste Gemeinde.ist die Ruine Wildberg. Sie dürfte zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert erbaut worden sein.Von den 258.268 Nächtigungen im Bezirk entfallen 117.324 auf Bad Leonfelden (Stand 2016).vom Roten Kreuz führten im Jahr 2017 insgesamt 27.443 Transporte (Sanitätseinsätze, Rettungseinsätze und Notarztdienst-Einsätze) durch.ergaben im Vorjahr fast 1.000 Liter Blut der Urfahraner. Laut Statistik der Blutzentrale spenden 2,95 Prozent der Bevölkerung im Bezirk.ist in Vorderweißenbach beheimatet. Dieser zählt laut Jahresbericht 108 Mitglieder.befindet sich in Treffling. Sie wurde 1995 geweiht. Der jüngste Pfarrer ist der Vorderweißenbacher Pfarrprovisor Otto Rothammer (geb. 1977).Wer einen günstigen Grund erwerben möchte, ist in Reichenthal (35 bis 40 Euro pro Quadratmeter) richtig. Etwas tiefer in die Tasche greifen muss man, wenn man sich in Gramastetten niederlassen möchte. Laut Immowert123 kostet dort der Quadratmeter zwischen 170 und 550 Euro.sind bei 66 Feuerwehren im Bezirk aktiv. Zusätzlich sind 819 Jungflorianis in Ausbildung.wurde im Jahr 1854 in Oberneukirchen gegründet.Sternstein in Bad Leonfelden (1.122 Meter).660 Quadratkilometer84.377128 Einwohner/Quadratkilometer3 Stadtgemeinden, 13 Marktgemeinden, 11 GemeindenAm 1. Jänner 2018 fusionierte Schönegg (ehem. Bezirk Rohrbach) mit der Gemeinde Vorderweißenbach.Bad Leonfelden, Engerwitzdorf, Walding, Gramastetten und HellmonsödtBad Leonfelden, Gallneukirchen, Gramastetten, Hellmonsödt, Ottensheim, Puchenau und SteyreggBad Leonfelden, Gallneukirchen, Hellmonsödt, Oberneukirchen, Waxenberg, Reichenau, Reichenthal, Schenkenfelden, Vorderweißenbach und Zwettl.