Verletzter bei Unfall an der Pulgarner Kreuzung

18.09.2018, 06:16 Uhr

Beim Queren der B3 prallte ein Pkw rechtwinkelig gegen einen anderen.

Rückstau nach Linz

STEYREGG. Am Montag, 17. September 2018 gegen 15:30 Uhr wollte ein 35-jähriger Pkw Lenker aus dem Bezirk Amstetten an der sogenannten Pulgarner Kreuzung die Bundesstraße queren und übersah dabei einen weiteren Pkw gelenkt von einem ebenfalls 35-jährigen Mann. Es kam zu einer rechtwinkeligen Kollision der beiden Pkw.Infolge dieses Aufpralls wurde der querende PKW gegen einen an der Kreuzung stehenden Lkw geschleudert. Ein Autofahrer wurde verletzt und in das UKH Linz eingeliefert. An den beiden Pkw entstand schwerer und am Lkw leichter Sachschaden. Die Unfallstelle war während der Aufräumarbeiten für ca. 40 Minuten erschwert passierbar. Es bildete sich ein ca. ein Kilometer langer Rückstau Richtung Linz.

Lkw durchbrach Bahnschranken



Laut der Feuerwehr Steyregg kam beim Einsatzort zu einer gefährlichen Situation. Beim Bahnübergang in Pulgarn hatten sich unmittelbar bei Eintreffen der Feuerwehr an der Kreuzung die Schranken bei der Bahnüberführung der Summerauerbahn geschlossen. Einsatzleiter Christian Breuer bemerkte, dass sich ein Lkw auf den Schienen befand und die Schranken vor und hinter ihm bereits geschlossen waren und er nicht wegfahren konnte zumal vor ihm ein weiteres Fahrzeug direkt nach den Schranken stand. Christian Breuer lotste das vordere Fahrzeug beherzt auf die Fahrbahn und machte dem Lenker des Lkw deutlich, dass er den geschlossenen Schranken durchbrechen und so aus dem Gefahrenbereich fahren soll. Diese Aktion war gerade zur rechten Zeit, denn unmittelbar danach passierte die Summerauerbahn diesen Bereich und es wäre mit Sicherheit neuerlich zu einem Unfall mit verherenden Folgen gekommen.Mehr Infos: FF Steyregg