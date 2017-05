Volksschule Oberneukirchen freut sich über Mathe-Talente!

09.05.2017, 20:28 Uhr

Es machte großen Spaß und die Klassenbesten durften sich bei der "Siegerehrung" am 3. Mai über tolle Spiele vom Elternverein freuen.Die Urkunden und Geschenke wurden von derElternvereins-Leiterin Tanja Hochreiter gemeinsam mit denKlassenlehrerinnen Fr. Seidl und Fr. Birklbauer überreicht.

Platzierungen 3. Klasse:

Platzierungen 4b Klasse:

Beim Känguru-Wettbewerb stellten die Schüler ihre Fähigkeiten im logischen Denken unter Beweis.Diesmal bekamen sogar die besten 5 der beiden Klassen eine Urkunde.Platz 4: Tina HochreiterPlatz 4: Tobias Luger (zwei 4. Plätze ex aequo)Platz 5: Emely RechbergerPlatz 4: Emelie SortschHerzlichen Glückwunsch!Dazu ein Zitat der Känguru-Homepage http://www.kaenguru.at/ueber-den-wettbewerb/: "In den letzten Jahren ist das Känguru der Mathematik auch in Österreich zu einem Fixpunkt des Schuljahres geworden. Mit jährlich weit über 100 000 Teilnehmer/inne/n in Österreich gehört dieser Wettbewerb mittlerweile zu den bekanntesten bundesweiten Schulaktivitäten. Es ist nur natürlich, dass immer wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihre Eltern oder sonstige Interessierte Fragen nach der Herkunft und Auswahl der verwendeten Aufgaben stellen. Mit diesem Text hoffe ich, einige dieser immer wieder gestellten Fragen beantworten zu können."Dr. Robert GeretschlägerObmann des Vereins "Känguru der Mathematik – Österreich"