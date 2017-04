Wochenmarkt in Ottensheim feiert den 20er

26.04.2017, 15:45 Uhr

Am Freitag, 5. Mai feiern die Ottensheimer das 20. Jubiläum ihres Wochenmarkts im großen Stil.

Vor "Grünem Baum"

OTTENSHEIM. Anlässlich des 20. Jubiläums des Wochenmarkts findet am Freitag, 5. Mai ein vergrößerter Markt statt. Auch in der Linzerstraße bis zum Gasthof zur Post stehen überall Standler vor den Geschäften. 100 Preise werden verlost, darunter fünf Hauptpreise. Den ganzen Nachmittag spielt Musik (Programm unten)Was mit einem einzelnen Stand, jeweils Dienstagvormittag vor dem ehemaligen Gasthaus "Grüner Baum" anfing, wurde zur Institution in der ganzen Region: der Wochenmarkt in Ottensheim. Er geht jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr über die Bühne. Die Gründerin und gute Seele des Marktes, Gerti Walchshofer erinnert sich: "Es war neu und wurde sehr gut angenommen. Wir verkauften Strudeln süß und sauer, Knödeln, Gulasch und Beuschel und noch mehr." Schließlich wurde mit Freitagvormittag damals ein zweiter Verkaufstag eingeführt.

Immer größer

Programm am Freitag, 5. Mai:

Aber es gab auch Widerstände in Ottensheim von einzelnen Bürgern und auch im Gemeindeamt gegen den Markt. "Alles Neue macht Angst", sagt Walchshofer heute. Aber sie hatte Mitstreiter und so suchten sie zuerst in Ottensheim nach möglichen Standlern für eine Vergrößerung des Angebotes. Die Ersten des Freitagsmarktes waren: Isabella Casagrande mit Brot und Mehlspeisen, Familie Rathmayr mit Gemüse, Friedrich Pichler mit Honig und Schnaps, mit Bioeiern die Frau Elfriede Lindorfer und der Stand des „Grünen Baum“. Ein Weinstandl sorgte für Geselligkeit.Der Markt wurde von Jahr zu Jahr reichhaltiger und die Kundenfrequenz stärker. So musste er vom Kirchenvorplatz auf den Marktplatz wandern. Bei der Neugestaltung des Marktplatzes wurde die Infrastrukur für den Markt eingeplant, wie Schirme, Strom- und Wasseranschlüsse und Adi Pargfrieder mit seinem Traktor kam ins Spiel. "Er ist der Mann für alle Lebenslagen, er flickt sogar die Schirme bei Bedarf." Stolz ist Walchshofer auch, dass der Markt durch das "Sackamt" plastikfrei ist.Bürgermeister Franz Füreder hat die Standler gebeten Musik zu organisieren, z. B.Sauniglmusikanten aus Niederwaldkirchen; Infostand bei der Mariensäule mit Losverkauf, Tombola, Information und "Sackamt"; Stände vor den Geschäften in der Linzerstraße, z. B. Kaffeerösterei, türkische Delikatessen vor Otini, etc. und eine große Auswahl an Weinen aus den verschiedenen österreichischen Regionenin der Linzerstraße Musik mit Karl Rumer und seinen Kollegen sowie kleine musizierende GruppenDie lustigen 3, 4, 5 von Mostbauer LacknerVerlosung der Hauptpreise