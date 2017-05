Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

14.05.2017, 09:02 Uhr

Bei der Einmündung der L1510 in die L1511, Herzogsdorfer Straße wollte der 70-Jährige die Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Autolenker aus Feldkirchen an der Donau, der von Sankt Veit im Mühlkreis Richtung Herzogsdorf unterwegs war.Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Wagen des 66-Jährigen noch gegen den an der Kreuzung stehenden Pkw einer 47-Jährigen aus Ottensheim geschleudert. Die 47-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert.