Drei leere Plätze vor Linzer Rathaus

08.05.2017, 06:34 Uhr

Runder Tisch der "Pendlerallianz" zu Parkgebühren-Plänen

LINZ/BEZIRK (fog). Erwartungsgemäß nahmen Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) und die beiden Linz-Politiker Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Verkehrsstadtrat Markus Hein (FPÖ) nicht an der Pendler-Diskussion vor dem Neuen Linzer Rathaus teil. Ihre Plätze an den Stehtischen blieben leer. Die betroffenen Pendler selbst nützten diese Bühne am vergangenen Donnerstag, um 12 Uhr auch nicht, um gegen Parkgebühren am Jahrmarktgelände zu protestieren.

Forderungen der Allianz

Der Sprecher der "Mühlviertler Pendlerallianz" Michael Hammer (ÖVP), der auch Vertreter der SPÖ und der Grünen des Mühlviertels ins Boot der Allianz geholt hatte, brachte zum wiederholten Male die Kritik der Abzocke hervor, wenn ohne Begeitmaßnahmen, wie etwa Park&Ride-Anlagen Parkgebühren am Jahrmarktgelände verlangt werden. Hammer: "Wenn die Anschlüsse mit öffentlichen Verkehrsmitteln der Linz-Linien nicht vorhanden sind, dann sind Park&Ride-Anlagen nicht sinnvoll." (Ein Leserbrief von Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) zu Park&Ride-Anlagen befindet sich rechts).LAbg. Josef Rathgeb (ÖVP) wollte es nicht akzeptieren, dass Steinkellner, Hein und Luger nicht mit der Pendlerallianz sprechen, "weil wir demokratisch gewählte Vertreter sind". Er fodert "Entlastung statt Belastung für Pendler". Der SPÖ-Bundesrat Michael Lindner verlangt ein Sonderbudget des Landes, um die Stausituation in und vor Linz zu verbessern und Ulrike Schwarz von den Rohrbacher Grünen will ebenso einen Zeit- und Finanzierungsplan dafür sehen. Schwarz: "Wir Grünen sind nicht gegen Parkgebühren am Urfahrmarktgelände, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt."