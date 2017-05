Gemeinsam.Sicher in Oberneukirchen

09.05.2017, 15:35 Uhr

Das vom BM für Inneres initiierte Projekt „Gemeinsam.Sicher“ hat eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Polizei und Gemeindebevölkerung und eine Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühl zum Ziel. Mit 1. Juni 2017 wird dieser neue Sicherheitsschwerpunkt von der Polizei landesweit umgesetzt. Dabei werden die Bürgerinnen und Bürger aktiv in Sicherheitsprojekte eingebunden und können so selbst einen Beitrag zu mehr Sicherheit in ihrer Gemeinde leisten. Unter dem Motto „Betroffene werden zu Beteiligte“!

Als Ansprechpartner für Sicherheitsagenden vor Ort wurde Zivilschutzbeauftragter und Gemeinderat Jakob Burgstaller vom Gemeinderat in Oberneukirchen bestellt. Er wird als Vermittler zwischen Bevölkerung, Gemeinde und Polizei fungieren. Durch die verstärkte Einbindung der Bevölkerung in sogenannten Sicherheitsforen Problemstellungen gemeinsam aufzuarbeiten wird das Sicherheitsnetz in unserer Gemeinde noch enger geknüpft. Für Sicherheitsfragen in der Gemeinde steht neben der Polizei ab sofort auch dieser eigene Sicherheits-Gemeinderat zur Verfügung. Wir können uns damit noch „sicherer“ fühlen und mit der Bevölkerung „Sicherheit“ gemeinsam gestalten, bekennen sich Koordinator BPKdt-Stv. Erwin Pilgerstorfer und Bgm. DI Josef Rathgeb zu diesem neuen Kooperationsprojekt.