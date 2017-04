14.000 Zuschauer sahen tollen Motorradsport

30.04.2017, 20:49 Uhr

Bei der 38. Auflage des Silkolene Motorrad-Berg Europameisterschaftslauf Landshaag - St. Martin zeigten die 271 FahrerInnen das, was die Besucher sehen wollen: Spektakuläre Starts, atemberaubende Schräglagen und Geschwindigkeiten jenseits der 300 km/h-Marke. Am besten beherrschte Wolfgang Gammer das Spiel zwischen Gashebel und Kupplung, er jagte seine BMW in einer Gesamtzeit nach zwei Läufen 2:22,794 ins Ziel.Entscheidend war, dass Streckenrekordhalter Andi Gangl beim zweiten Lauf nicht gut vom Start weg kam. Das kostete letztendlich die wertvollen Zehntel, die den Sieg vom Wolfgang Gammer ausmachten.Manuel Schleindlhuber begrub seine Siegshoffnungen nach einem Sturz im Samstag-Training.Bester Fahrer des MSC Rottenegg war Mario Gastinger auf Platz 19.Am Ende des Renntages jubelte OK-Chef Markus Altenstraßer über einen neuen Zuschauer Rekord. 14 000 Besucher säumten die 3620 Meter lange Strecke nach St. Martin.Alle Ergebnisse unter www.bergrennen.at