Ausnahmesportler Philipp Kolb aus Oberneukirchen wurde geehrt

24.04.2017, 14:44 Uhr

Der 17jährige Bursche hat es im Stocksport schon zu beachtlichen Erfolgen gebracht. Europameistertitel 5 und 6 erreichte er heuer im Februar in der Schweiz. Nach der EM in Amstetten 2015 mit zwei Mal Gold und der EM in Südtirol 2016 in seiner Klasse U-16 Mannschaft und Ziel-Mannschaft wiederholte er den Erfolg 2017 mit sehr starken Leistungen gegen Italien und Deutschland.

Er der jüngste und erfolgreichste Sportler in seiner Klasse U-19 nach dem Euro-Grand Prix 2015 in Polen. Auch in der allgemeinen Klasse der Herren ist er schon eine große Stütze. Seit September 2016 spielt er in der Staatsliga bei der ASVÖ Lichtenberg.Folgende Erfolge konnte der Elektrikerlehrling bis jetzt verbuchen:18 x Landesmeister6 x Österreichischer Meister4 x Europa-Meister U-162 x Europa-Meister U-193 x Euro-Grand-Prix-Sieger