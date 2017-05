Das Leondinger Derby könnte Geschichte sein

06.05.2017, 12:12 Uhr

Finden die ASKÖ-Kicker nicht bald auf die Siegerstraße, droht der Abstieg aus der 1. Klasse Mitte.

LEONDING (rei). Ein Zähler fehlt den ASKÖ-Kickern auf den Relegationsplatz, satte acht auf den rettenden elften. Trotz furiosen Starts mit 1:0-Führung durch Michael Leitner (1.) stand am Ende eine 1:4-Pleite. "Wir haben einen absoluten Negativlauf. Das Spiel hatten wir in der ersten Halbzeit komplett unter Kontrolle", so ASKÖ-Sektionsleiter Anton Reiter. Bitter: Leonding braucht dringend Punkte, um die Klasse zu halten. "Wir sind uns dessen bewusst, planen für beide Ligen. In den nächsten beiden Wochen haben wir Gewissheit", so Reiter, der betont: "Wir stecken die Köpfe nicht in den Sand, glauben an uns."Glückliche Union"Wir sind überglücklich, haben verdient gewonnen. Wir hoffen, dass die ASKÖ-Kicker die Klasse halten, denn die Derbys sind immer ein Highlight", so Union-Coach Almir Orascanin.