Ergo Bike Race–Finale in Wels

21.04.2018, 09:28 Uhr

Mit Körpergewicht wurde der Widerstand gewählt

Damit alle gleich beurteilt werden können, wurde pro Kilogramm Körpergewicht zwei Watt Leistung am Ergometer eingestellt.Aus der Sicht der Neuen Mittelschule Feldkirchen/Donau verlief dieses Finale überaus erfolgreich. So wurde Sophie Fuchs in der Klasse U13w Landesmeisterin.Florian Peterleitner (U13m), sowie Lena Mahringer (U15w) erreichten jeweils den hervorragenden 3. Platz. Die Bestplatzierten wurden für ihre Leistungen mit zahlreichen Sachpreisen wie Rucksäcke, Radhelme, … belohnt.