Erste Etappe der OOEPS Jumping Tour entschieden

15.05.2017, 08:53 Uhr

Die offene Wertung des Standard 115 Zentimeter konnte Roman Bauer mit „Carlos Santana 3“ für sich entscheiden. Die Zweitplatzierte Sarah Oberth darf sich nun über die Cup-Führung freuen. Dabei verweist sie Anton Resch und Sebastian Stündl ex aequo auf Platz zwei der Wertung. Bei den Jungpferden wurde Eva Resnitschek zur Wiederholungstäterin und sicherte sich mit ihren beiden Pferden „Captain Morgan 3“ und „Chesna 2“ erneut den Doppelsieg bei den siebenjährigen Pferden. Ebenfalls am zweiten Zwischenrang ist „Daiquiri Z“ mit Verena Victoria Riedler zu finden.Im Zwischenclassement der 125 Zentimeter OOEPS Jumping Tour liegt Reinhard Hinterreither mit fünf Punkten Vorsprung auf die Siegerin der offenen Wertung Verena Victoria Riedler in Führung. Den dritten Rang belegt im Moment Roman Hauer.In der schweren Klasse wurde vor einer Menge Publikum der Sieg durch ein Stechen entschieden, in welchem sich Anna Kittinger (NÖ) und ihr Wallach „Clever Boy H“ mit der einzigen fehlerfreien Runde im Stechen durchsetzen. Die Cup Zwischenwertung führt nun Hausherr Josef Schwarz jun. mit „Candy 27“ an, der am Samstag einen sensationellen Sieg verbuchte. Peter Englbrecht und Roman Tiefenthaller liegen mit der gleichen Punktezahl auf Rang zwei des Zwischenclassements.