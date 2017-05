Hoffenheim ist der Kracher bei den heurigen Sommer-Camps

12.05.2017, 13:13 Uhr

Kurbelt Tourismus an

Bereits fix gebuchte Trainingscamps:

Für Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl stellen die Fußball-Trainingscamps eine Win-Win-Situation dar. 2,3 Millionen Wertschöpfung wurden alleine 2016 erziehlt, das Jahr zuvor waren es 1,7 Millionen Euro. Strugl: "Die Camps passen perfekt in die touristische Strategie". Im Vorjahr gab es rund 12.500 Nächtigungen durch die mit dem Tross mitreisenden Fans und Journalisten.Heinz Rosenauer von der Agentur Global Sports weiß weshalb viele Vereine gerne nach OÖ kommen: "Die Gastfreundschaft zählt. Es geht nicht um die besten Hotels, die hat jeder, sondern um die persönlichen Kontakte."Damen-Nationalteam Österreich 6. - 12. Juni / Hotel DillySV Guntamatic Ried 22. - 27. Juni / Hotel DillyRubin Kazan 26. Juni - 2. Juli / Schloss MühldorfCeltic Glasgow 26. Juni - 4. Juli / Hotel AIGOMlada Boleslav (CZE) 27. Juni - 7. Juli / Hotel DillySK Rapid Wien 28. Juni - 5. Juli / Hotel DillyAdmira Wacker 30. Juni - 7. Juli / AumühleAFE-FFPro (ESP) 1. - 12. Juli / Hotel Stockinger HaidAustria Wien Amateure 5. - 9. Juli / Hotel DillyFC Heidenheim 9. - 18. Juli / Hotel AIGOTSG 1899 Hoffenheim 16. - 23. Juli / Hotel Dilly AS Trencin Termin noch offen / Spa BründlTSV 1860 München U21 26. Juni - 1. JuliFulham Goalkeeper-Academy 28. Juni - 1. JuliAFC Sunderland First Team, Premier League 1. - 7. JuliManchester United, U23 / U 17 8. - 15. JuliScunthorpe United First Team, Liga One 15. - 22. JuliTSV 1860 München U19 / U17 23. - 29. JuliRed Bull Salzburg Academy 3. - 6. AugustSturm Graz U16 31. Juli - 3. AugustLASK/OÖFV Akademie, U15 bis U18 6. - 12. AugustSkisport: ÖSV Damen, Ski-Speed 29. Juli - 3. AugustDukla Prag, FC Groningen, Haladas, Erzgebirge Aue, Greuther Fürth, Ujpest Budapest, Slovan Liberec, Puskas FC, Karabükspor, Vysocina Jihlava, Slovan Bratislava, Korona Kielce, Wisla Krakau, FC Cukaricki, Apollon Limassol, Botev Plovdiv