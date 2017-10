Junge "Bullen" kannten keine Gnade

19.10.2017, 08:27 Uhr

Bei den Bullen spielte unter anderem Frederik Gulbrandsen und auch Goalie Alexander Walke. Letzter spielte überraschendweise auf dem Feld. Ihr werdet sehen, Alex kann auch kicken, soll Trainer Marco Rose noch vor dem Spiel gesagt haben. So war es denn auch. "Am meisten machten uns die ganzen jungen Spieler aus der League und aus dem Lieferinger Kader Probleme, die ziemlich motiviert zur Sache gingen und keine Gnade kannten", zieht Christian Wolfmayr ein Resümee. 20 Minuten hielten die Mühlviertler tapfer dagegen, dann waren die "Schleusen" geöffnet. Aber den Spaß, den sie gehabt hätten, sei die Reise wert gewesen, so Wolfmayr.