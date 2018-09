Mülviertler Slalomcup 2018 – Finale in Schenkenfelden

17.09.2018, 07:22 Uhr

Am Sonntag 23. September findet in Schenkenfelden am „Daunaring“ das große Finale des Mühlviertler-Slalom-Cups 2018 statt. Der Start ist um 9 Uhr.

SCHENKENFELDEN. Eröffnet wird dieses Finale mit der Allradklasse, anschließend startet die Damenklasse und Div. I Serienfahrzeuge, gefolgt von den Motorrädern und Quads. Division II sind verbesserte PKW, dann kommen die Prototypen und zum Höhepunkt die Buggys.Insgesamt werden in zwölf Klassen (für Erwachsene) um den Titel gefahren, aber auch in vier Klassen, Mofa und Quads fahren Kids bis maximal zehn Jahren und Jugendliche bis maximal 14 Jahre um den Mühlviertlermeister.

Ausgang offen

In zehn Klassen sind die Titelkämpfe und Stockerlplätze noch völlig offen. In der Div. II über 1600ccm will Lokalmatator Wolfgang Friesenecker noch den Rückstand von 4 Punkten auf den Führenden Andreas Höllinger wettmachen und den Titel holen und somit von 2016 und 2017 wiederholen. In der Buggy Klasse möchte Bernd Birngruber vom MSC Schenkenfelden wieder eine tolle Show liefern.Bei den Kids bis 10 Jahren, haben die Teilenehmer vom MSC Schenkenfelden Chancen die Titel in der Quadklasse bis 50ccm Pötscher Leon, er hat bereits zwei Siege auf seinem Konto und Mayr Tobias und Elmecker David bei den Mofas bis 50ccm.In allen Klassen gilt das Motto „wer bremst verliert“. Taktieren ist nicht angesagt und so sind natürlich spannende Rennen in allen Klassen zu erwarten und das Publikum wird Freude daran haben.