Radass Peter Pichler noch immer sehr schnell

09.09.2018, 20:59 Uhr

Radass Pichler haderte mit einigen Verletzungen

Bei der Polizei-EM gut aber nicht topp

Nachdem er letztes Jahr die Saison wegen eines schweren Sturzes mit Brüchen in der Schulter beenden musste, ging der Feldkirchner mit weniger Erwartungen in die heurige Saison. Leider machte Pichler auch heuer zwei Mal Bekanntschaft mit dem Asphalt. „Glücklicher Weise nicht mit Brüchen wie im letzten Jahr“, nahm’s der Polizist von der Polizeiinspektion Aschach/D. humorvoll.Nachdem eine Thrombose im rechten Fuß ausgeheilt war, zeigte Pichler auch heuer seinen Konkurrenten oft das Hinterrad. Im April holte er beim Kirschblütenrennen in Wels den Landesmeistertitel auf der Straße und im Augustverteidigte er in Bad Leonfelden bei strömenden Regen seinen Landesmeistertitel im Kriterium. Pichler siegte bei den Hartberger Radsporttagen, siegte beim Mühlviertel 8000, siegte bei den Feuerwehr Landesmeisterschaften im Zeitfahren,…Bei der Polizei Europameisterschaft im belgischen Herentals lief es nicht ganz nach Wunsch von Pichler. Mit einigen Tape-Verbänden an der Schulter und der dadurch eingeschränkten Bewegungsfreiheit platzierte sich Pichler zwar im vorderen Feld, bei Medaillen schrammte er jedoch knapp vorbei. „Die sehr engen Kurven waren einfach für meine Schultervertletzungen nicht ideal, da ich noch immer nicht die gewohnte Haltung am Rad einnehmen kann“, nahm es Pichler, der für den RC-Bike Next125 Hackl-Lebensräume startet zur Kenntnis.