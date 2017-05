Springturnier in Pelmberg mit OOEPS Jumping Tour

HELLMONSÖDT/PELMBERG. Von Samstag, 13. bis Sonntag, 14. Mai lädt die Familie Schwarz zum traditionellen Springturnier auf ihre Anlage nach Pelmberg ein. Im heimischen Veranstaltungskalender ist ein zweitägiges CSN-B* notiert, in dessen Rahmen nicht nur 23 Bewerbe gelistet sind, sondern auch einige Highlights warten: Neben dem Großen Preis der Klasse S* über 1,40 Meter fällt auch der Startschuss zur OOEPS Jumping Tour, die mit jeder Menge Preisgeld lockt. Nach der Premiere im Vorjahr finden vier Vorrunden in Pelmberg, Gschwandt, Linz und Ranshofen statt, bevor dann von 25. bis 27. August das Finale in Kammer-Schörfling über die Bühne geht.

Veranstalter und Mitstreiter

OOEPS Jumping Tour 2017

OOEPS Jumping Tour – Bewerbsklassen

Für den Team Happy Horse-Reiter Josef Schwarz jun. eine tolle Sache: „Es freut uns sehr, dass wir heuer wieder als Gastgeber der OOEPS Jumping Tour fungieren dürfen. Wir haben im Herbst 2015 unsere Böden erneuert, sodass unsere Plätze bestens präpariert sind und optimale Bedingungen bieten. Ich werde mit meinen Nachwuchspferden an den Start gehen und eventuell sogar mit Spitzenpferd Pokerface ein Comeback starten. Ich habe ihn leider verletzungsbedingt die letzten eineinhalbe Jahre pausiert, schonend aufgebaut und er gibt mir wieder ein sehr gutes Gefühl.“ Für den Großen Preis, der wie gewohnt Sonntagnachmittag stattfindet, wird es noch zu früh sein, aber der Casino Grand Prix Gesamtsieger 2015 hat mit den selbstausgebildeten Pferden Candy und Obora´s Olivia zwei heiße Siegesanwärter im Rennen, mit denen er sicherlich ein Wörtchen mitzureden hat.• Pelmberg von 13. bis 14. Mai• Gschwandt von 1. bis 2. Juli• Linz-Ebelsberg von 14. bis 16. Juli• Ranshofen von 11. bis 13. August• Finalturnier: in Kammer-Schörfling von 25. bis 27. August• Jungpferdespringprüfung, 105 cm, 4-5-Jährige Pferde• Jungpferdespringprüfung 115 cm, 6-Jährige Pferde• Jungpferdespringprüfung 125 cm, 7-Jährige Pferde• Standardspringprüfungen 105 cm• Standardspringprüfungen 115 cm• Standardspringprüfungen 125 cm• Standardspringprüfungen 135/140 cm