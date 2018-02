, Pleschinger See , 4040 Steyregg AT

Round Table 2 / Linz veranstaltet am 22. April 2018 zum 18. Mal am Pleschinger See bei Linz den TU WAS GUTES LAUF.

Die Laufveranstaltung bietet für Klein und Groß ein tolles Lauferlebnis für einen guten Zweck. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Mehrfachtherapeutischen Zentrum in Linz zu Gute.

Informieren Sie sich auf www.tuwasguteslauf.com; melden Sie sich an und laufen bei einem der größten Familien-Laufveranstaltungen im Großraum Linz mit. Jeder Schritt hilft!