Union Leonding ist bisher gut in Schwung

20.09.2018, 08:19 Uhr

Im Derby gegen Dionysen ließ Leonding nichts anbrennen und will Höhenflug prolongieren.

BEZIRK (rei). Besser hätte der Start für die Union Leonding nicht laufen können, denn in fünf Spielen gelangen vier Siege und ein Remis. Beachtlich, wenn man die letzten Saisonen heranzieht, denn vor einem Jahr nach fünf Runden standen nur vier Zähler auf der Habensseite.Spaß am Fußball"Wir sind zufrieden und wollen weiterhin ordentliche Leistungen zeigen. Über den Sommer haben wir einen hervorragenden Teamgeist entwickelt, der uns aktuell so beflügelt. Wir genießen den Moment", sagt Leonding-Coach Almir Orascanin, dessen Team als Erster einen Zähler auf Pucking Vorsprung hat. Am Samstag wartet auf die Leondinger auswärts UFC Eferding, die Kicker aus Traun empfangen Eferding/Fraham und wollen den Anschluss ans obere Drittel nicht verlieren.