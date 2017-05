Waldinger Tischtennisspieler spielen um eine Klasse höher

04.05.2017, 08:41 Uhr

Das Team Walding 1 steigt in die Regionalliga auf und Walding 2 spielt ab September in der Bezirksliga.

WALDING. Die Sektion Tischtennis des DSG Union Walding feierte. Nachdem 2015 der Aufstieg der Mannschaft Walding 1 in die Bezirksliga gelang, steht jetzt der Aufstieg in die Regionalliga fest. Der Kreisklassemannschaft Walding 2 genügte Platz drei in der abgelaufenen Meisterschaft um ebenfalls eine Stufe in die Bezirksliga aufzusteigen.Am Wochenende gab es daher im Gasthaus Bergmayr eine Aufstiegsfeier im Doppelpack. Als Gratulanten stellten sich Günter Schnell und Bürgermeister Johann Plakolm ein.

Ziel ist Klassenerhalt

Die Waldinger Tischtennisspieler waren in der abgelaufenen Meisterschaft sehr geizig mit Punkten für die Gegner – beinahe so geizig, wie es den Schotten nachgesagt wird. Vermutlich sorgte deshalb ein Dudelsackspieler in schottischer Originaltracht für ein außergewöhnliches Klangerlebnis.Für das nächste Jahr ist jeweils der Klassenerhalt das Ziel. Die Meisterschaft beginnt nach der Sommerpause ab September. Die Spiele finden jeweils donnerstags in der Turnhalle Walding ab 19.30 Uhr statt.Mehr Infos: DSG Union Walding