20-Jahr-Jubiläum des GUUTE-Vereins gefeiert

20.09.2018, 09:49 Uhr

GUUTE-Werte

GUUTE-Card

Die GUUTE-Marke ist eine Erfolgsstory: Der Bezirk Urfahr-Umgebung zählt heute zu den wirtschaftlich dynamischsten Regionen unseres Landes. 6129 Unternehmen sind in dieser Mühlviertler Region aktiv und sichern 10.128 Mitarbeitern und deren Familien den Broterwerb. „Das war nämlich nicht immer so“, erinnert sich Wilhelm Gangl­berger. Damals zählte die WKOÖ im Bezirk gerade einmal 2571 Mitglieder mit 7472 Beschäftigten. Urfahr-Umgebung hatte bei der Kaufkraft im oberösterreichweiten Bezirksvergleich die rote Laterne ziemlich fest in der Hand.Initiativen waren gefragt. Und die trieben die Visionäre Wilhelm Ganglberger und Geschäftsstellenleiter Franz Tauber zur Gründung der GUUTE Marke. „Regionalbewusstsein auf breiter Basis schaffen, Kaufkraftabfluss vermindern und die Region wirtschaftlich sowie in ihrer Gesamtheit stärken. Diese Intentionen standen damals unter Berücksichtigung von ,Regionalität‘, ,Qualität‘, ,Kooperation‘ und ,Innovation‘ im Vordergrund aller Aktivitäten, wird Bezirksstellenleiter Franz Tauber auch heute noch nicht müde, diese vier GUUTE-Werte in den Mittelpunkt zu rücken.„Die Saat ist aufgegangen und hat in zwei Jahrzehnten reichlich Früchte gebracht“, kann WKO-Obmann Reinhard Stad­ler heute auf eine lange Erfolgsliste verweisen. Als das mit Abstand erfolgreichste Instrument zur effizienten Kaufkraftstärkung in der UU-Region hat sich die 2006 eingeführte GUUTE Card entwickelt. 25.000 dieser regionalen Bonus-Karten sind mittlerweile im Umlauf, ist EBA-Chef Erwin Brandl als verantwortlicher technischer Administrator stolz auf dieses Produkt, das in der ersten Jahreshälfte 2018 mit einem gebundenen Umsatz von 8,2 Millionen Euro kräftig zur Kaufkraftstärkung in der UU-Region beigetragen hat. Die rote Laterne konnte Urfahr-Umgebung mit einer Kaufkraft-Eigenbindung auf 45 Prozent abgeben (Kaufkraftanalyse 2014). Die GUUTE-Card findet inzwischen Nachahmer außerhalb von UU. Der Bezirk Eferding und die Stadt Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) haben sie ebenso eingeführt.