40 Jahre Sparkasse in Oberneukirchen - Ein gelungenes Fest

12.09.2018, 21:31 Uhr

Das Team bestehend aus Filialleiter Manfred Kitzmüller, Michaela Rauecker, Theresa Reisinger, Michaela Freinbichler und Silke Mayer stehen dafür, dass die Kunden sagen können: „Da fühl ich mich finanziell zu Hause“.An einem der letzten schönen Sommerabende dieses Jahres wurde dies auch ausgiebig gefeiert. Zahlreiche Ehrengäste, u.a. Bürgermeister Landtagsabgeordneter DI Josef Rathgeb, Künstler des Abends Gerhard Hofer, Konsistorialrat Pater Mag. Wolfgang Haudum, Altbürgermeister Josef Ehrenmüller, Landtagsabgeordnete a.D. Elisabeth Freundlinger, die Gemeindevorstände und Gemeinderäte von Oberneukirchen und eine große Anzahl an Kunden konnten von Filialleiter Manfred Kitzmüller und SMW-Vorstandsdirektor Dr. Klaus Klopf begrüßt werde. Die Filiale war bis auf den allerletzten Platz gefüllt.Was wäre ein Fest ohne Musik, das Waxenberger Blech und die charmante „Spüfreau“ Sandra Pühringer haben den Abend ganz maßgeblich musikalisch verschönert. Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste mit sehr edlen Weinen von Sommelier Richard Fölser und einem wohlschmeckenden Buffet der Hoftaverne Atzmüller aus Waxenberg.Das Bankgeschäft hat sich in den 40 Jahren sehr stark verändert. Das Unternehmen ist eine professionell agierende regionale Sparkasse. Einerseits wird die digitale Seite des Geschäfts alles rund um den modernsten Banking Österreichs zur Verfügung gestellt. Andererseits ist die Bank selbstverständlich analog für die Kunden da. Die Menschen die da arbeiten sind es, die Vertrauen schaffen und mit denen der Großteil des Geschäftes gemacht wird. Auch Bürgermeister DI Rathgeb hebt ganz besonders die Bemühungen und Leistungen hervor die die örtliche Sparkasse für die Menschen, Vereine und einem guten sozialen Miteinander schafft.Gerhard Hofer, Künstler und Aussteller der Vernissage, stellt wunderschöne Bilder mit vorwiegend Mühlviertler Landschaft als Motiv aus. Die Ausstellung kann noch mehrere Wochen besichtigt werden.Vorstandsdirektor Dr. Klaus Klopf schließt mit einem Spruch von Otto von Bismarck: „Vertrauen ist eine zarte Pflanze. Ist es zerstört, so kommt es sobald nicht wieder.“Text: Gertraud Engleder, MBAMarketing & KommunikationSPARKASSE MÜHLVIERTEL-WEST Bank AGFotos: Erika Ganglberger