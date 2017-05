E+E: „Wir wachsen in allen Märkten, die wir bedienen!“

05.05.2017, 09:22 Uhr

Das Engerwitzdorfer Elektrotechnikunternehmen gehört zu den führenden Produzenten von Klimasensoren und anderen Messgeräten.

E+E ist ein „Hidden Champion“, verrät Wirtschaftslandesrat Michael Strugl beim Besuch des Standes auf der „Hannover Messe Industrie 2017“ – so bezeichnet man Marktbeherrschende Unternehmen mit niedrigem Bekanntheitsgrad. Geschäftsführer Josef Hartl hat sich darüber auch seine Gedanken gemacht: „Je weiter man weggeht, desto besser kennt man uns“, so Hartl, „in Engerwitzdorf wissen viele Leute nicht, was wir hier eigentlich produzieren“.

Unsichtbare Helfer

Viele Produkte von E+E sind meist unsichtbar – wenn auch fast allgegenwärtig: Klimasensoren für Wohn-, Arbeits- und Lagerumgebungen beispielsweise. „Bedarfsgerechte Belüftung“ ist das Schlagwort: Neben Temperatur und Feuchte der Luft wird heute auch der CO2-Gehalt der Raumluft permanent gemessen, um so die Belüftung eines Arbeitsbereichs zu optimieren. Ganz groß ist E+E in China. Dort statten die Mühlviertler U-Bahnen mit Klimasensoren aus und sogar das neu gebaute Disney Land in Shanghai belieferte man – in diesem Fall mit Druckluftsensoren. Produziert wird ausnahmslos in Engerwitzdorf. Nach 39 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr will man heuer auf mehr als 45 Millionen kommen: „Wir wachsen in allen Märkten die wir bedienen“, so Geschäftsführer Hartl sichtlich zufrieden.