Institut MIT startet Medianus ® Curriculum Herbst 2018

Mit Mag. Wolfgang Vovsik ist automatisch der Begriff Mediation verbunden, ist er doch jener Mann, der die Mediation in Österreich aufbaute. Seit mehr als 25 Jahren bietet er berufsbegleitende Ausbildungen zur Mediatorin bzw. Mediator an. Seine zertifizierten Lehrgänge sind österreichweit und weit über die Grenzen hinaus bekannt und begehrt. Mehr als 1.000 Menschen unterschiedlichster Alters- und Zielgruppen absolvierten die einzigartige Ausbildung am renommierten MIT-Institut, das Ö-Cert zertifiziert ist, das EBQ-Siegel trägt und über einen Spitzenruf national und international verfügt.Am 30. November 2018 startet am Institut MIT die berufsbegleitende Ausbildung „Mediation“ nach dem ZivMedG. Kurze Info: Lehrgangs-Dauer drei Semester /11 Module/ jeweils Freitag 17.00 Uhr bis Sonntag 14.00 Uhr/ Kosten: 4.990 Euro. Förderung über das Bildungskonto Land OÖ möglich.

„Wir haben nach jahrelanger Erfahrung das Medianus®-Lehrgangskonzept entwickelt und auch markenrechtlich schützen lassen. Mit dem 4 Punkt (M®) Verfahren konzipierten wir ein ausgesprochenes erfolgreiches Handwerkszeug für Mediatoren, das mit Herbst 2018 startet, “ informiert Mag. Wolfgang Vovsik, der dem Österreichischen Bundesverband für Mediation angehört und Landessprecher für Oberösterreich ist.Das Medianus®-Curriculum bietet die Möglichkeit der Erlernung der Konfliktlösungs-Kompetenz nach dem Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen. Es ist in dieser Form einzigartig und konkurrenzlos.Dieser Lehrgang orientiert sich an der Ausbildungsverordnung für Mediatoren (BBgbl. II v. 22.1.04, Nr. 47) und richtet sich an Personen, die ein neues berufliches Standbein suchen, UnternehmerInnen, JuristInnen, LehrerInnen, PsychotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen, PsychologInnen, Führungskräfte und alle jene Personen, die in einem vergleichbaren Arbeitsfeld tätig sind.Ziel der Lehrgangs Mediation ist, dass die Absolvierenden die persönliche Kompetenz zu Mediationen in allen Konfliktbereichen erreichen. Zudem sind diese befähigt künftig Mediation nach dem Medianus®-Prinzip und dem 4 Punkt (M)® Verfahren auszuüben.Weiters berechtigt der Abschluss der berufsbegleitenden, zertifizierten Ausbildung sich nach dem Bundesgesetz für Mediation in Zivilrechtssachen in die Liste der Mediatoren beim Bundesministerium für Justiz eintragen zu lassen.Wichtiges methodisches Prinzip dieser Ausbildung ist es, die unterschiedlichen Lerneinheiten und die verschiedenen Settings zu verknüpfen sowie auch die Rückkoppelung zwischen theoretischem Wissen und systematischer Praxiserfahrung in Laborsituationen zu ermöglichen.Wolfgang Vovsiks konzipierte, zertifizierte Lehrgänge tragen das Gütesiegel großer Praxisorientierung, bester Ausbildungsqualität und hoher Mediations-Kompetenz.Alle Lehrtrainerinnen und Lehrtrainer sind auch als Mediatorinnen und Mediatoren beruflich tätig. Sie bringen ihre große Praxiserfahrung und Fachwissen mit ein. Zudem wird die Lehrgangs-Qualität durch eine begrenzte Teilnehmerzahl gesichert.Die Lehrgangsleitung hat Mag. Wolfgang Vovsik, Geschäftsführer des Instituts MIT, inne. Er ist eingetragener Mediator beim Bundesministerium für Justiz, anerkannter gerichtsnaher Mediator, Jurist, Familien- und Wirtschaftsmediator in freier Praxis, Supervisor, Coach, Dozent für Mediation in verschiedenen Einrichtungen der Erwachsenenbildung im In- und Ausland.„Wir erhalten immer wieder Dankesschreiben, in denen lobend die besonderen Qualitäten unserer Ausbildungslehrgänge hervorgehoben werden. Die im Institut MIT ausgebildeten Mediatorinnen und Mediatoren hinterlassen beruflich ihre qualitative Handschrift in einer erfolgreichen Arbeit der außergerichtlichen Konfliktlösung“, betont Mag. Wolfgang Vovsik.Institut MITMediation Identitätsentwicklung TrainingMag. Wolfgang VovsiSchmiedbachweg 11, 4040 Linz-LichtenbergTel: +43 732 71 22 22E-Mail: office@mit-austria.atWeb: www.mit-austria.at--------------------------------------------------------------------PR-Begleitung:Agentur Strategische ÖffentlichkeitsarbeitMonika RatzenböckWohnpark 3, 4040 LichtenbergMobil: + 43 676 60 44 123E-Mail: office@monika-ratzenboeck.atWeb: www.monika-ratzenboeck.at