Markus Kaar startet Livemusik-Buchungsplattform

03.05.2017, 20:00 Uhr

Der Vorderweißenbacher revolutioniert das Finden und Buchen von Livemusik.

VORDERWEISSENBACH. Erst kürzlich veröffentlichte der Vorderweißenbacher Markus Kaar gemeinsam mit dem erfahrenen Manager und Prozessoptimierer Georg Windischbauer nach einjähriger Entwicklungszeit eine Livemusik-Buchungsplattform. „Die Suche und Buchung einer Band war bis dato ein schwieriges und zeitaufwendiges Unterfangen, das vorwiegend durch Mundpropaganda funktionierte. Dann musste man noch Glück haben, dass die Band zum gewünschten Datum verfügbar ist und dem Geschmack der Veranstalter entspricht. Diesen Prozess haben wir revolutioniert. Wir machen das Finden und Buchen der perfekten Livemusik genauso einfach wie die Buchung eines Hotelzimmers“, so Kaar. Mithilfe einer Filterfunktion findet man eine Übersicht an Musikern und Bands, die zum gewünschten Datum und am Ort der Veranstaltung verfügbar sind.

Unternehmen expandiert

Markus Kaar kommt aus einer Musikerfamilie und hat an der Anton Bruckner Privatuniversität Violoncello studiert. Durch seine musikalische Vergangenheit profitiert er von einem großen Netzwerk an Musikern aus allen Genres. „Das Feedback ist überragend. Viele Musiker können sich kein aufwendiges Marketing leisten oder haben oft auch nicht die Zeit und das Know-how, um sich eine ansprechende Onlinepräsenz aufzubauen. Wir setzen genau hier an – mit Videos, Hörbeispielen und Fotos können sich Musiker ihren potentiellen Auftraggebern perfekt präsentieren“, so Kaar. Anfangs wurde das Modell im Großraum Wien getestet. Aktuell expandiert das junge Unternehmen Schritt für Schritt in die anderen Bundesländer. Ein umfassendes Angebot soll so in den nächsten Monaten entstehen. „Die Nachfrage ist auf beiden Seiten sehr groß. Deswegen wollen wir so schnell wie möglich den Markt erweitern.“ Weitere Infos unter www.musicbooking.at