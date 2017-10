10.10.2017, 12:38 Uhr

UU-Lehrlinge präsentieren Schülern ihre Arbeitswelt

BEZIRK. Eine der elementaren Voraussetzungen für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zukunft sind entsprechend qualifizierte Fachkräfte. Der Wettbewerb um den Berufsnachwuchs wird zunehmend härter und erfordert ständig neue Wege in der Akquisition junger Nachwuchskräfte. So einen neuen Weg in der Berufsinformation beschreiten die WKO Urfahr-Umgebung und der GUUTE Verein in Kooperation mit Personalentwicklerin Regina Göpfert nun mit den GUUTE Lehrlingsshows. Insgesamt 33 Lehrlinge aus 27 Ausbildungsbetrieben werden dabei nach intensivem Vorbereitungscoaching durch Regina Göpfert rund 600 Schülern, deren Eltern und Lehrern ihre Arbeitswelt „auf Augenhöhe“ nahebringen.

Drei Shows Drei GUUTE Lehrlingsshows stehen auf dem Programm, und zwar am 17. Oktober im Schul-Kultur-Zentrum Feldkirchen für die Region Urfahr-West, am 18. Oktober im Schnopfhagenstadl Oberneukirchen für die Region Sterngartl sowie am 19. Oktober im Kulturzentrum „Im Schöffl“ in Engerwitzdorf – jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Anmeldungen bis 16. Oktober und Infos: urfahr-umgebung@wkooe.at, Tel. 05/90909-5800 (Melanie Burgstaller)

Gefällt mir