Viele Fürchten eine Renovierung des Bodens – dies kann aber weit weniger aufwendig gemacht werden als gedacht. Wir haben mit Boden/Treppen-Experten in Wernberg gesprochen.

WERNBERG. Das „Zaubermaterial“ lautet Rigid-Vinyl, dabei handelt es sich um eine absolute Innovation im Bereich Bodenbeläge: Ein Vinylboden mit einem robusten Kern. Die Verbindung der Vorteile von flexiblem Vinyl in Verbindung mit einem stabilen Träger - verhelfen diesem innovativen Bodenbelag zu ganz neuen Einsatzzwecken. „Die Vorteile: Es gibt verschiedene Aufbauhöhen und der Boden ist zu 100 Prozent wasserfest sowie sehr UV-beständig“, erklärt Adrian Strussnig von Trebo Treppen & Böden in Wernberg. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe ab 4,5 Millimeter eignet sich Rigid-Vinyl ideal für Sanierungen. „Er kann meist über den bestehenden Boden verlegt werden, zum Beispiel auch auf Fliesen. Der Belag ist sehr formstabil, daher gibt es bei bodentiefen Fenstern, wo andere Vinylböden Schwierigkeiten haben, keine Probleme“, so Strussnig.

Treppen erneuern

Auch bestehende Treppen kann man damit gut verkleiden: „Das ist nicht so zeit- und kostenintensiv, wie gedacht. Der Belag kommt auf die Treppe und auch der Vorraum wird gleich mitverlegt, um den Höhenunterschied auszugleichen.“ Es kommen jedoch maximal fünf bis 15 Millimeter dazu, damit die bestehende Einrichtung anschließend trotzdem noch passt.