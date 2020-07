Warum in die Ferne schweifen? Unser Hausberg, das Dreiländereck, ist doch wunderschön. Mehrere Varianten gibt es, um den Gipfelsieg sein eigen zu nennen. Die bequemste Art ist sicherlich der Sessellift, der seit dem 17.7. wieder läuft. Von der Bergstation sind es dann noch ca. 20 Minuten zum bekannten Marterl der drei Länder Oesterreich, Italien und Slowenien. Der schönste Aufstieg für mich ist ueber den Schauschakgraben und die Hochwiese. Parken kann man bei der Talstation. Am Rand der Felder geht man durch Seltschach durch und nimmt dann am Dorfende den linken Wanderweg. Durch den Wald geht es durch den Schauschakgraben und die Hochwiese bis zum Grenzweg. An der Grenze zu Italien kommt man dann - am Schluss ueber italienisches Staatsgebiet - zum Gipfel. Ein Treffpunkt dreier Kulturen. Ueber den normalen Wanderweg geht es dann wieder zurück nach Seltschach. Wer muede ist, hat dann noch immer die Option Sessellift.