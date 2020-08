Einem Tipp eines erstklassigen Gailtaler Bergwanderfuehrer gefolgt, ging es am Marienfeiertag auf den Oisternig. Von der Dolinzaalm (Talort Vorderberg) geht es auf dem Karnischen Hoehenweg Nummer 403 zur Feistritzer-Alm. Beim Sattel hat man die Wahl. Den etwas schwereren Ostgrad oder ueber die Suedflanke zum Gipfel des Oisternig. Wir entschieden uns für die Suedflanke bei der man an alten Stellungen aus dem ersten Weltkrieg vorbei kommt. Der Oisternig hat zwei Gipfel, ein Gipfelkreuz steht aber nur am Ostgipfel. Es ist einem grossen Sänger und Chorleiter aus Feistritz, Herrn Professor Franz Moertl, gewidmet. Am Gipfel hat man herzliche Gesellschaft, die Ziegen sind auf Kuschelkurs. Streichelzoo hautnah. Ueber den steilen Ostgrad gelangt man wieder zur Feistritzer Alm. Wenn man sich dann links auf dem Weg 477 haltet, gelangt man über die Untere Alm und Werbutz Alm wieder zur Dolinza zurück. Eine wunderschöne Runde, die man am besten mit einem Besuch beim Almgasthof Starhand auf der Dolinza beendet.

Trittsicher und gut besohlt sollte man aber sein. Vor allem wenn man sich für den Ostgrad entscheidet.