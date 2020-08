Abkühlung am Berg? Fehlanzeige, doch die Hitze ist am Berg einfach schöner.

Eine Wanderung in die Nockberge lohnt sich immer. Der Tschiernock ist ein wunderschöner, nicht allzu schwerer Nock, den man von mehreren Seiten gehen kann. Einer davon ist von der Schwaigerhuette. Ueber eine mautpflichtige Strasse von Seeboden aus (6 Euro) gelangt man zur Hütte. Hier beginnen viele Wanderwege. Links halten und ueber die Alexanderhuette Richtung Hansbauerhuette und Tschiernock in Rund 2,5 Stunden zum Gipfel. Eine Aussicht auf Kaerntens tiefstem See, dem Millstaetter See und die 3000er Gipfel erwarten den Wanderer. Dann schmeckt die Jause erst richtig. Ein Stück am Weg zurück und dann auf dem Weg zum Hochpalfennock und weiter ueber den Tschierwegernock wieder zur Alexanderhuette und zur Schwaigerhuette. Etwas laenger, aber durch die Gratwanderung schoene Wanderung mit durchwegs traumhafter Aussicht auf Berg und See.