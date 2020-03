Ausgangspunkt dieser schoenen, aber auch anstrengenden Tour ist das Stift St. Paul im Lavanttal. Zuerst geht es auf den Johannesberg, vorbei an der Johanneskirche und dem Gasthof Johannesmesner zum Sternitzkreuz. In weiterer Folge erreicht man die Gipfel vom Kasparstein und dem Martinikogel. Über den Eiser Sattel erreicht man St. Martin. Man umrundet die Burgruine Rabenstein und gelangt wieder zurück zum Ausgangspunkt. Am Weg finden sich einige geschichtsträchtige Bauten wie zum Beispiel eine Einsiedlerklause. Hier kamen einst die Bewohner mit Problemen zum Moench um durch gemeinsames Beten wieder zu ihrem Frieden zu finden. Manchmal hilft Stille um wieder klar denken zu können. Auch in der heutigen Zeit kein uebler Rat. Vom Martinikogel hat man einen wunderschönen Blick auf die Drauschlinge. Rund 15 Kilometer und 900 Hoehenmeter erwarten den Wanderer. Zeit genug zum Meditieren und Entspannen. Der Weg führt zum groessten Teil durch Wald. Und der gibt Kraft und stärkt die Abwehrkräfte. Einfach mal versuchen